Южная Корея готовится к введению пошлин на свои автомобили в США

Сеул, , 16:22 — REGNUM Правительство Республики Корея готовится к введению со стороны США протекционистских ввозных пошлин на иностранные автомобили. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление первого заместителя министра экономики и финансов Ли Хо Сына.

17 февраля в США будет опубликован доклад об импорте иностранных автомобилей, на основе которого администрация США будет принимать решения о повышении пошлин. Меры могут напрямую затронуть Южную Корею и других крупных иностранных производителей. В 2017 году в США было ввезено 720 тысяч южнокорейских автомобилей, 2 миллиона японских, 710 тысяч немецких.

Несмотря на то что Южная Корея пошла на уступки по итогам переговоров с США о заключении нового соглашения о свободной торговле, президент США Дональд Трамп пригрозил все равно повысить пошлины на автомобили с целью поддержки американских автопроизводителей. Ранее министр экономики и финансов Хон Нам Ки уже обращался к своему американскому коллеге Стивену Мнучину и послу США Гарри Гаррису с просьбой сделать исключение для автомобилей из Южной Кореи, однако решение остаётся за президентом США.