МВД РФ: на российских граждан за рубежом «давят» спецслужбы

Казань, , 14:28 — REGNUM Зарубежные спецслужбы и правоохранительные органы ведут работу по сбору «компромата» на российские власти, заявил на итоговой коллегии МВД по Татарии замглавы ведомства Игорь Зубов.

По его словам, на граждан России, живущих или работающих за рубежом, усиливается давление.

«С ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом», — цитирует слова Зубова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в МИД РФ предложили гражданам России, собирающимся выехать за границу, «взвесить риски», поскольку есть вероятность преследования со стороны правоохранителей и спецслужб США.

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