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Президент Индии: предстоящие парламентские выборы — событие века в стране

Политика

Президент Индии Рам Натх Ковинд поделился своими ожиданиями от предстоящих парламентских выборов 2019 года

Нью-Дели, 28 января 2019, 16:08 — REGNUM  «Решения, которые мы принимаем сегодня, изменят облик Индии в 21 веке. Я считаю, что предстоящие парламентские выборы станут историческими. Такое случается раз в сто лет», — заявил во время обращения к нации по случаю Дня Республики президент Индии Рам Натх Ковинд.

«Эти выборы станут решающим моментом, который позволит осуществить мечты многих индийцев, построить сильную Индию и искоренить бедность», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в своей речи он также призвал людей идти на голосование, назвав этот процесс «священным актом».

Напомним, что всеобщие парламентские выборы в Индии пройдут в апреле-мае 2019 года.

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Зарубежная хроника
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