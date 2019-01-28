Президент Индии: предстоящие парламентские выборы — событие века в стране

Нью-Дели, , 16:08 — REGNUM «Решения, которые мы принимаем сегодня, изменят облик Индии в 21 веке. Я считаю, что предстоящие парламентские выборы станут историческими. Такое случается раз в сто лет», — заявил во время обращения к нации по случаю Дня Республики президент Индии Рам Натх Ковинд.

«Эти выборы станут решающим моментом, который позволит осуществить мечты многих индийцев, построить сильную Индию и искоренить бедность», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в своей речи он также призвал людей идти на голосование, назвав этот процесс «священным актом».

Напомним, что всеобщие парламентские выборы в Индии пройдут в апреле-мае 2019 года.