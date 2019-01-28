Президент Индии призвал южноафриканских коллег участвовать в госпрограммах

Нью-Дели, , 18:46 — REGNUM «Наше правительство провело масштабные экономические реформы для привлечения иностранного бизнеса, а также для обеспечения устойчивого развития страны. Мы приглашаем компании из Южной Африки для сотрудничества с нами в рамках программ «Делай в Индии», «Цифровая Индия», «Чистая Индия» и «Умные Города», — заявил журналистам президент Индии Рам Натх Ковинд.

В своей речи политик также назвал Южную Африку особым другом, отметив, что в огромное значение имеет взаимоотношение между народами двух стран. В этой связи он заявил о большом влиянии индийской общины в этой стране.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Рам Натх Ковинд выделил необходимость укрепления двусторонней торговли и инвестиций между двумя странами.

Напомним, что президент Южной Африки Сирил Рамафоса посетил Индию с официальным визитом.