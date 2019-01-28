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Президент Индии призвал южноафриканских коллег участвовать в госпрограммах

Политика

Президент Индии Рам Натх Ковинд призвал южноафриканские компании участвовать в таких программах как «Делай в Индии» и «Чистая Индия»

Нью-Дели, 28 января 2019, 18:46 — REGNUM  «Наше правительство провело масштабные экономические реформы для привлечения иностранного бизнеса, а также для обеспечения устойчивого развития страны. Мы приглашаем компании из Южной Африки для сотрудничества с нами в рамках программ «Делай в Индии», «Цифровая Индия», «Чистая Индия» и «Умные Города», — заявил журналистам президент Индии Рам Натх Ковинд.

В своей речи политик также назвал Южную Африку особым другом, отметив, что в огромное значение имеет взаимоотношение между народами двух стран. В этой связи он заявил о большом влиянии индийской общины в этой стране.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Рам Натх Ковинд выделил необходимость укрепления двусторонней торговли и инвестиций между двумя странами.

Напомним, что президент Южной Африки Сирил Рамафоса посетил Индию с официальным визитом.

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Зарубежная хроника
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