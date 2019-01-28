Россия и Турция ищут пути решения ситуации в Идлибе — Лавров

Москва, , 14:18 — REGNUM Военные России и Турции ищут пути решения ситуации в сирийском Идлибе, где сохраняется «террористическое гнездо», заявил 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что большую часть территории предполагаемой демилитаризованной зоны захватила террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Турецкие коллеги вместе с российскими военными работают над возможными путями преодоления этой ситуации», — заявил Лавров, добавив, что постоянно там сохраняться террористический очаг не может.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января террористы в зоне деэскалации «Идлиб» обстреляли населенные пункты в трех провинциях, в результате погиб сирийский военнослужащий, еще пятеро военных Сирийской арабской армии были ранены.

Читайте также: «Обстановка в Идлибе стремительно деградирует» — Захарова