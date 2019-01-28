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Представитель ПАСЕ: Крым – российский и в Европе нет итого мнения

Политика

Политик не знает, почему украинских делегатов терпят в Совете Европы

Представитель ПАСЕ: Крым – российский и в Европе нет итого мнения
Adrian Grycuk
Зал заседания ПАСЕ

Москва, 28 января 2019, 14:17 — REGNUM  Парламентская Ассамблея Европы ведет кампанию против России. Сам же орган давно перестал быть демократичным, заявил представитель сербской делегации в ПАСЕ Александр Шешель в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 24.

«Саммит Европы в настоящее время проводит кампании против России. Антироссийские резолюции принимались на каждой сессии. В Совете Европы нет демократии. У вас была возможность увидеть, что там происходит, когда слышат другое мнение», — рассказал он, напомнив про случай, когда депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабеева в здании парламентской ассамблеи.

По словам сербского депутата, представители Украины постоянно ведут себя по хамски. Случай с российской журналисткой и телеведущей не единственный.

«Так никто себя в совете Европы не ведет, кроме украинцев. Я всегда скажу, Крым — это Россия и сегодня в Европе нет иного мнения», — сказал сербский политик.

Ведущий телешоу Евгений Попов поинтересовался у Шешеля, почему в ПАСЕ терпят все выходки украинских делегатов и почему их не заменят на более адекватных представителей этой страны. На этот вопрос сербский депутат ответить не смог.

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