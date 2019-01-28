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В Ярославле меняют главного по имуществу

Политика

Андрей Овчинников покидает пост председателя КУМИ

В Ярославле меняют главного по имуществу
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Андрей Овчинников

Ярославль, 28 января 2019, 14:13 — REGNUM  Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Овчинников покинул свой пост. Об этом он сам сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

28 января у Овчинникова последний рабочий день. В мэрии Ярославля пока не комментируют кадровые перемены.

Вероятно, комитет возглавит Валерия Мусатова, до недавнего времени работавшая замначальника управления муниципальной собственности Переславля-Залесского. В Переславль она вместе с нынешним мэром Ярославля Владимиром Волковым прибыла из Люберецкого района Московской области.

В ближайшее время стоит ожидать и других отставок и назначений — ряд чиновников «колманды Волкова» уже покинули администрацию Переславля, но еще не трудоустроились в областном центре.

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