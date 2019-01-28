В Ярославле меняют главного по имуществу

Ярославль, , 14:13 — REGNUM Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Овчинников покинул свой пост. Об этом он сам сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

28 января у Овчинникова последний рабочий день. В мэрии Ярославля пока не комментируют кадровые перемены.

Вероятно, комитет возглавит Валерия Мусатова, до недавнего времени работавшая замначальника управления муниципальной собственности Переславля-Залесского. В Переславль она вместе с нынешним мэром Ярославля Владимиром Волковым прибыла из Люберецкого района Московской области.

В ближайшее время стоит ожидать и других отставок и назначений — ряд чиновников «колманды Волкова» уже покинули администрацию Переславля, но еще не трудоустроились в областном центре.

Читайте ранее в этом сюжете: Муниципальным заказом ЖКХ в Ярославле будет ведать чиновница из Люберец