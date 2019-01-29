Чего ждать от нового правительства Латвии?

Рига, , 05:46 — REGNUM Четыре месяца понадобилось российским политикам, чтобы преодолеть правительственный кризис. 23 января было объявлено о формировании нового правительства, премьер-министром которого стал гражданин США Кришьянис Кариньш. Что может измениться в Латвии с приходом нового правительства и каким политическим силам удалось его сформировать, рассказывает автор ИА REGNUM Валерия Аникушина.

Интересно, что партией, выдвинувшей премьера, стала числящееся в аутсайдерах «Новое единство», набравшая на выборах в октябре 2018 года лишь 8 мандатов в парламенте из 100 возможных. Поддержали эту партию консерваторы, центристы, партия «Для развития/За!» и Национальное объединение «Всё для Латвии!». В оппозиции оказалась крупнейшая фракция сейма, состоящая из партия «Согласие» и «Союза зеленых и крестьян».

Уже известно, что в экономической области новое латвийское правительство будет бороться, прежде всего, за контроль над крупнейшими ортами и железнодорожными проектами, включая пресловутый Rail Baltica. Внешняя политика останется, скорее всего, без изменений с поправкой на то, что антироссийская составляющая, возможна, будет усилена.

Читайте подробности: В Латвии утвердили «правительство проигравших» во главе с гражданином США

Также читайте другие статьи Валерии Аникушиной о латвийской политике.