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Премьер-министр Франции: В ДТП погибли около 3 тыс. человек в 2018 году

Политика

Число погибших сократилось на 5,5%

Премьер-министр Франции: В ДТП погибли около 3 тыс. человек в 2018 году
Gellinger
Автомобильная авария

Париж, 28 января 2019, 14:21 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что в 2018 году в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) во Франции погибли 3 259 человек против 3 448 в 2017 году, сообщает Le Figaro.

«Это исторические цифры», — отметил Эдуард Филипп, добавив, что число погибших сократилось на 189 человек или на 5,5%.

Эдуард Филипп также подчеркнул, что число раненных в ДТП сократилось на 24,8%, а число самих аварий на 4,8%.

По его словам, с момента введения ограничения скорости до 80 км / ч на второстепенных дорогах страны было спасено 116 жизней.

«Безопасность дорожного движения — это не маленькая цель, это гражданская и коллективная задачи», — добавил премьер-министр страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, введенное летом 2018 года ограничение скорости до 80 км/ч на второстепенных дорогах страны является непопулярной мерой среди жителей страны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ограничение скорости до 80 км/ч»: Макрон открыт для обсуждений

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Политическая жизнь Франции
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