Януковича увезут из РФ, если захочет руководство Украины — экс-чиновник СБУ

Киев, , 14:15 — REGNUM Экс-президента Украины Виктора Януковича можно попытаться вытащить из России на Украину, если руководство Украины примет на себя риски, связанные с провалом спецоперации, заявил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор Виктор Ягун, сообщил 28 января телеканал «Еспресо-ТВ».

Бывший чиновник считает, что единственным способом вернуть Януковича на Украину является операция спецслужб, однако для её проведения не хватает политической воли.

«Есть опасность, что эта операция может провалиться. А у нас очень много людей хотят строить государство в белых перчатках, с чистой совестью и остаться в истории если не миротворцами, то как минимум победителями. А здесь есть опасность, что такие операции не всегда могут проходить гладко и чисто», — рассказал он.

Напомним, суд в Киеве заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к тринадцати годам тюремного заключения за «государственную измену».

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Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, комментируя приговор, написал:

«Дальше как с Эйхманом. Welcome back (Добро пожаловать — ИА REGNUM ) Виктор Фёдорович».

Отметим, нацистский преступник Адольф Эйхман скрылся после Второй Мировой войны в Южной Америке, где его выследили и похитили сотрудники израильской разведки «Моссад». Таким образом, Вятрович, близкий к СБУ, намекает на возможное похищение беглого президента Украины с территории России.

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