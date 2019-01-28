Боевиков ИГ* перебрасывают к границе Таджикистана — МВД РФ

Казань, , 14:08 — REGNUM Из Пакистана к границе Таджикистана при помощи «неизвестных вертолетов» массово перебрасывают боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил замминистра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов во время итоговой коллегии МВД по Татарии.

По его словам, на границе Таджикистана, видимо, планируются масштабные провокации, которые могут иметь определенные последствия для России.

Зубов добавил, что на территории России приезжие из Таджикистана и Узбекистана стали вести себя «более законопослушно», однако необходимо усилить внимание за ними из-за «идеологии, которую они сюда завозят».

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