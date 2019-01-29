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Посол Белоруссии во Франции ушёл в астрал?

Политика

Дипломатические отношения Белоруссии и Франции

Посол Белоруссии во Франции ушёл в астрал?
Иллюстрация: France.mfa.gov.by/be/embassy/ambassador/
Павел Латушко

Минск, 29 января 2019, 05:04 — REGNUM  Мнение посла Белоруссии во Франции Павла Латушко о развитии отношений этих двух стран не только идет вразрез с реальностью, но и демонстрирует «белорусизаторский» подход к собственной стране даже в ущерб насущным политическим нуждам. О том, как слова белорусского посла расходятся с действительностью, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Латушко считает, что культурные и торговые связи между Францией и Белоруссией неуклонно улучшаются, и с французской стороны в них принимают участие «сотни тысяч» человек. Уже в том, что касается культурных мероприятий, имеется ошибка — как следует из фотографий и видеозаписей: возможно, их и было «более двухсот», но никакого массового интереса они не вызвали.

В смысле торговли дела обстоят также не лучшим образом. С 2013 года товарооборот между этими странами падает, причем торговое сальдо Минска остается отрицательным — в 2017 году Белоруссия наторговала в минус более чем на 230 млн долларов. При этом белорусское посольство, судя по наполнению его сайта, делает принципиальный упор не на исправление перекосов, а на демонстрацию собственной страны как «не имеющей никакого отношения к России». Даже несмотря на то, что русский язык в Белоруссии государственный и на нем говорит большая часть государства, русская версия сайта посольства удалена.

Читайте статью Павел Латушко: Белоруссия — «белый простор, не заполненный никаким цветом» и другие статьи Сергея Артёменко о политике Белоруссии.

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