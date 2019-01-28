В МВД РФ сообщили о массовой переброске боевиков ИГ* в Таджикистан

Казань, , 13:55 — REGNUM Боевики международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) массово перебрасываются неизвестными вертолетами из Пакистана в Таджикистан, заявил 28 января заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

«Там (в Таджикистане) планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России», — заявил Зубов на итоговой коллегии МВД по Татарии.

По его словам, приезжающие из Таджикистана и Узбекистана в Россию мигранты требуют повышенного внимания, несмотря на то, что они стали «вести себя более законопослушно».

Напомним, ранее государственный комитет национальной безопасности Таджикистана уточнил число граждан страны, примкнувших к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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