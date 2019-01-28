«Ему там морду набьют» — дипломат о том, почему Гуайда не едет в Каракас

Москва, , 14:13 — REGNUM Решению Хуана Гуайда объявить себя временным президентом Венесуэлы изумились даже его однопартийцы. Насколько нелегитимны его претензии на кресло главы государства, заявил российский дипломат, общественный деятель и историк Николай Платошкин в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 24.

«Не признала Гуайда Мексика, не признала Боливия, Сальвадор, Гватемала. При Правительстве Мадуро там (в Венесуэле) две валюты. У одной есть гиперинфляция, у другой нет инфляции. Раз в две недели выдают продукты по фиксированной цене», — развеял дипломат некоторые мифы о жизни в Венесуэле.

Также участник ток-шоу обратил внимание, что глава оппозиции Гуайда проводит митинги в богатом пригороде венесуэльского города Барселона. Причем СМИ по непонятным причинам выдают эту встречу с состоятельными жителями Венесуэлы как «всенародный протест» против Мадуро. Сам же оппозиционер, объявивший себя временным президентом не едет в столицу страны — Каракас, потому что у него нет там поддержки населения.

«Он попасть в город не может, ему там морду набьют. Почему мы показываем митинги в пригороде как общенародный протест. Мадуро построил 2,5 миллиона социальных квартир, что вы об этом не говорите? Люди жили там в чем? В картоне! Не было ни воды, ничего, он их в дома заселил», — отметил он заслуги действующего политического режима.

С лестной оценкой дипломата не согласилась ведущая Ольга Скабеева. Журналист сказала, что в стране есть серьезные экономические проблемы, и большая часть людей живет очень бедно. Однако это не дает американцам права менять и назначать там власть.

Другой участник шоу сенатор Франц Клицкевич заявил, что США и Запад в целом даже не придерживаются основ демократии, когда требуют отставки Мадуро.

«Казалось бы они всегда старались выдержать линию демократии. Они ее сейчас не выдерживают. У нас столько было всяких митингов больших и не больших. Но никому не пришло в голову назвать себя лидером, сказать, я самый правильный. Ты можешь быть самым правильным. Но Мадуро избранный, он законный президент», — отметил сенатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Поддержку его решению и признание политика в этой должности заявили США, Канада, некоторые страны Евросоюза и Латинской Америки.