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Джакарта рассматривает возможности оборонного сотрудничества с Белоруссией

Политика

В Индонезии обсудили вопрос о ратификации соглашения о сотрудничестве между Индонезией и Белоруссией в области оборонной промышленности

Джакарта, 28 января 2019, 13:47 — REGNUM  Первая комиссия палаты представителей индонезийского парламента и министр обороны Индонезии обсудили вопрос о ратификации соглашения о сотрудничестве между Индонезией и Белоруссией в области оборонной промышленности, сообщает Antaranews.

«Ратификация соглашения о сотрудничестве откроет возможности по интенсификации двусторонних отношений и передаче оборонных технологий», — заявил министр обороны Индонезии Рямизад Рякуду в Джакарте.

Министр пояснил, что Белоруссия имеет сильную оборонную промышленность и предлагает Индонезии сотрудничество в этой области.

По его словам, индонезийско-белорусское сотрудничество в оборонной промышленности будет включать передачу технологий, разработку и производство системы вооружения.

Напомним, в 2018 году Индонезия и Белоруссия отметили 25-летие установления дипломатических отношений.

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Внешняя политика Индонезии
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