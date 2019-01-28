В Кремле прокомментировали снятие санкций с компаний Дерипаски

Москва, , 13:42 — REGNUM В Москве по-прежнему считают санкции США против ряда российских предприятий нелегитимными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о снятии ограничений с компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+.

«Мы не будем это комментировать. Вы знаете наше отношение к санкциям в целом. Мы считаем их нелегитимными», — подчеркнул Песков.

По словам официального представителя Кремля, изменение состава совета директоров En+ является «внутрикорпоративным делом».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что минфин США снял санкционные ограничения с компаний российского олигарха Олега Дерипаски «Русал», En+ и «Евросибэнерго». В то же время в отношении самого предпринимателя ограничительные меры продолжают действовать.

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