Песков заявил о законной работе инструкторов РФ в Судане

Москва, , 13:40 — REGNUM Информация о том, что в Судане работают российские инструкторы, соответствует действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, инструкторы там (в Судане) работают», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Судане российские специалисты находятся абсолютно легитимно, на основе двусторонних соглашений.

Песков не стал делать дополнительных заявлений по этой теме, выразив мнение, что информация не нуждается в какой-либо детализации.

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