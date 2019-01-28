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Песков заявил о законной работе инструкторов РФ в Судане

Политика

«Инструкторы там (в Судане) работают»

Песков заявил о законной работе инструкторов РФ в Судане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 28 января 2019, 13:40 — REGNUM  Информация о том, что в Судане работают российские инструкторы, соответствует действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, инструкторы там (в Судане) работают», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Судане российские специалисты находятся абсолютно легитимно, на основе двусторонних соглашений.

Песков не стал делать дополнительных заявлений по этой теме, выразив мнение, что информация не нуждается в какой-либо детализации.

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