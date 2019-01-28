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В Кремле прокомментировали слухи о российской охране Мадуро

Политика

«Здесь просто не нужно реагировать на утки»

Москва, 28 января 2019, 13:33 — REGNUM  Сообщение о том, что Россия якобы обеспечила охраной президента Венесуэлы Николаса Мадуро, является «уткой», заявил 28 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это сообщения из области конспирологии. Там же на месте везде видна охрана в Венесуэле, кто охраняет Мадуро — сами просто логически подумайте, — сказал Песков. — Здесь просто не нужно реагировать на утки».

Напомним, ранее агентство Reuters написало, что частные военнослужащие, «связанные с Кремлём», прибыли в Венесуэлу для обеспечения охраны президента страны Николаса Мадуро. При этом один из источников заявил, что «численность российских контрактников в Венесуэле может насчитывать около 400 человек».

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Внешняя политика России
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