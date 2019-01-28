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Пока народ протестует: Макрон осмотрел статую Рамсеса II в Абу-Симбеле

Политика

Макрону предстоит встреча с президентом Египта

Пока народ протестует: Макрон осмотрел статую Рамсеса II в Абу-Симбеле
Абу-Симбел

Париж, 28 января 2019, 13:41 — REGNUM  Во время своего первого визита в Египет президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит посетили памятники древнеегипетской архитектуры, сообщает 28 января Al Arabia.

Первая чета Франции посетила храмовый комплекс Абу-Симбел, где из камня высечена статуя фараона Рамсеса II.

Историческая экскурсия предваряла встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, на которой будут обсуждаться десятки торговых соглашений между странами, стоимостью в сотни млн долларов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон находится в Египте с трехдневным визитом. В это время в стране не прекращаются акции протеста, вызванные недовольством экономической политикой властей.

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Политическая жизнь Франции
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