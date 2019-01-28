Вакарчук поддержит на президентских выборах Садового или Гриценко — эксперт

Киев, , 13:27 — REGNUM Вокалист украинской музыкальной группы «Океан Ельзы» Святослав Вакарчук отказался баллотироваться в президенты Украины. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 28 января на его странице в Facebook.

«Прежде всего, позвольте поблагодарить всех, кто мне доверяет. Для меня это действительно большая честь. Я обещаю — такое доверие обязательно оправдаю. Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой — мне не интересны… Чтобы расставить все точки над «і», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — сказал Вакарчук.

При этом он пообещал работать над тем, чтобы на украинских выборах победили проевропейские силы.

«Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить. Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов — людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы — превыше всего», — отметил Вакарчук.

В свою очередь депутат от фракции Блок Петра Порошенко Мустафа Найем призвал Вакарчука заранее примкнуть к демократическим силам, чтобы победить на парламентских выборах.

«Святослав Вакарчук не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2019 года. Насколько я понимаю, решение было принято еще в начале года, но касается оно не только президентских выборов. Из обращения очевидно, что команда Святослава будет готовиться к парламентским выборам. Между тем, опыт президентских выборов показывает, что поход несколькими разрозненными колоннами — это пораженчество… Поэтому готовиться к объединению всех сил и созданию единой коалиции надо уже сейчас. Такие переговоры ведутся как между уже существующими политическими силами и группам, так и между инициаторами новых проектов. Но чем раньше начнутся интеграционные процессы, тем больше шансов, что такая коалиция возникнет сразу после президентских выборов», — отметил Найем 28 января на своей странице в Facebook.

По его словам, единого кандидата на президентских выборах от оппозиционных демократических сил должны определить лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и мэр Львова Андрей Садовый.

«Тем временем, невыдвижение Святослава означает, что единого кандидата на президентских выборах от оппозиционных демократических сил должны определить Анатолий Гриценко и Андрей Садовый. Уверен, Святослав Вакарчук поддержит любого из них, если они договорятся», — добавил Найем.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Украинский лондонский институт отметил, что вокалист группы «Океан Эльзы» Вакарчук заявил о своих политических амбициях и пообещал привести в украинскую политику новые лица.

«Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует», — сказал Вакарчук отвечая на вопрос, будет ли баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.

«То, что движет мной в политике, — это разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на билбордах вокруг Киева невыносимо», — добавил Вакарчук.

Он считает, что Украине нужны новые политические лидеры, а не революции.