Повышение квалификации госслужащих Татарии обойдётся бюджету почти в 28 млн

Казань, , 13:16 — REGNUM На повышение квалификации государственных гражданских служащих Татарии и муниципальных служащих в 2019 году из республиканского бюджета потратят почти 28 млн рублей. Контракт подписан с единственным поставщиком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования РТ» в рамках госпрограммы «Развитие государственной гражданской службы РТ и муниципальной службы в РТ на 2014−2021 годы» подписало контракт с ФГАОУ высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет. Сумма контракта, который будет оплачен из республиканского бюджета, составляет 27 953 134 рубля.

Обучение будет проходить в Казани, его должны будут пройти сотрудники 55 ведомств, в том числе всех министерств, государственных комитетов, аппарата Центризбиркома РТ, госжилинспекции. Персональный состав слушателей исполнителю будет предоставлять департамент государственной службы и кадров при главе Татарии не позднее трёх дней до начала образовательной программы. Слушатели будут проходить аттестацию.

Среди программ будут такие как деловое письмо, компьютерная грамотность, эффективный управленец, экономика и финансы, государственные и муниципальные закупки, начинающий муниципальный служащий, антикоррупционная политика, взаимодействие со СМИ, цифровая экономика, информационная безопасность и другие. Всего запланировано 103 программы, часть из которых повторяется, но в различные месяцы. Контракт рассчитан на 3983 слушателя.

В число самых дорогих программ попала «Работа с населением. Работа с обращениями граждан», которую оценили в 400−500 тыс. рублей в зависимости от количества «студентов». К примеру, с 30 сентября по 4 октября по ней планируется обучить 56 человек за 72 академических часа. В блоке также предусмотрен дистанционный модуль. Общая стоимость этой программы — более 541 тыс. рублей.

Также в числе дорогостоящих программа «Начинающий государственный служащий», что пройдёт с 11 по 15 февраля, займёт 72 академических часа и по которой обучат 85 человек, — свыше 822 тыс. рублей. Она ориентирована на руководителей и специалистов со стажем госслужбы не более одного года.