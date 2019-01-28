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С начала года украинские пограничники отказали во въезде 700 гражданам РФ

Политика

Всего на Украину не смогли попасть 1300 человек

Киев, 28 января 2019, 13:20 — REGNUM  С начала 2019 года сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) отказали во въезде 700 гражданам России, заявил глава ГПСУ Пётр Цигикал, сообщило 28 января информационное агентство «Украинские новости».

«С начала года отказано во въезде 1,3 тыс. иностранцам, из которых почти 700 — граждане России», — рассказал он.

Чиновник отметил, что, несмотря на отмену военного положения, пограничники продолжают усиленную проверку граждан России на границе с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пограничной службе Украины заявили о готовности к введению биометрического визового режима с Россией.

Читайте также: Украина готова к введению визового режима с Россией — ГПСУ

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