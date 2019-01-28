Понедельник, 28 Января 2019 года
13:21:32 МСК

В 2018 году объем грантов НПО в Таджикистане снизился на 20%

Политика

В республике зарегистрировано 2,5 тыс. неправительственных организаций (НПО)

Душанбе, 28 января 2019, 13:21 — REGNUM  По итогам 2018 года неправительственные организации (НПО) в Таджикистане получили зарубежные гранты на сумму 750 млн сомони ($79,5 млн), что на 20,5% меньше, чем в 2017 году, заявил министр юстиции республики Рустам Шохмурод, сообщает 28 января агентство «ТаджикТА».

Министр отметил, что в 2018 году гранты получили 1718 неправительственных организаций. В основном деньги получают те НПО, которые работают в сфере защиты прав человека и в социальном секторе. Шохмурод добавил, что в республике зарегистрировано 2,5 тыс. НПО.

Напомним, 10 октября 2018 года парламент Таджикистана одобрил поправки в законодательство, которые обязывают неправительственные организации отчитываться перед органами юстиции о полученных грантах и других средствах. Все НПО раз в год обязаны опубликовывать финансовый отчет.

Читайте также: Япония профинансирует строительство школ в Таджикистане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общественные, некоммерческие организации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить