В 2018 году объем грантов НПО в Таджикистане снизился на 20%

Душанбе, , 13:21 — REGNUM По итогам 2018 года неправительственные организации (НПО) в Таджикистане получили зарубежные гранты на сумму 750 млн сомони ($79,5 млн), что на 20,5% меньше, чем в 2017 году, заявил министр юстиции республики Рустам Шохмурод, сообщает 28 января агентство «ТаджикТА».

Министр отметил, что в 2018 году гранты получили 1718 неправительственных организаций. В основном деньги получают те НПО, которые работают в сфере защиты прав человека и в социальном секторе. Шохмурод добавил, что в республике зарегистрировано 2,5 тыс. НПО.

Напомним, 10 октября 2018 года парламент Таджикистана одобрил поправки в законодательство, которые обязывают неправительственные организации отчитываться перед органами юстиции о полученных грантах и других средствах. Все НПО раз в год обязаны опубликовывать финансовый отчет.

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