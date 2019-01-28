Аваков призвал украинцев не продавать голоса за $20

Киев, , 13:12 — REGNUM Правоохранительные органы Украины уделят особое внимание контролю за источниками финансирования избирательных кампаний 2019 года. Об этом 28 января на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он напомнил, что избирательная кампания должна финансироваться исключительно за счет средств из избирательного фонда кандидата.

«Финансирование избирательной кампании может происходить только со счетов избирательных фондов. Избирательная кампания может финансироваться только с тех денег, которые являются «белыми», которые понятны. Не за счет коррупционных средств, не за счет непонятных дарений и пожертвований, а исключительно за счет средств из избирательного фонда кандидата. Это принципиально. На прошлых выборах мы не обращали столь пристального внимания к этому. Сейчас мы должны подняться на другой уровень. Мы не должны допускать у нас политическую коррупцию, которая выходит в свет через финансирование избирательного процесса из непонятных фондов», — сказал Аваков.

Он также напомнил, что в Одесской области суд приговорил женщину к 5,5 годам лишения свободы за подкуп избирателей.

«В Одесской области за подкуп избирателей жительницу Килийского района осуждено до 5,5 лет лишения свободы. Женщину признали винной в неоднократном подкупе избирателей в пользу отдельных политических сил г. Килия и с.Шевченко. Злоумышленница подыскивала жителей района, которые находились в сложном материальном положении, которые нуждались в денежной помощи. Стоимость голоса оценивалась в 600 грн. (21 долл) Деньги выдавали частями. 200 грн. (7 долл.) граждане получали перед голосованием, остальное — после… Сейчас этот человек в местах лишения свободы. Это результаты избирательных процессов 2014 года… Гражданам — не продавать голоса, не принимать участие в этом вранье», — призвал Аваков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января президент Украины Петр Порошенко пообещал минимизировать влияние Российской Федерации на предстоящие президентские и парламентские выборы.

«Я бы хотел заверить в том, что как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы во-первых, российское влияние на наши выборы минимизировать… С этой целью мы пригласили для наблюдения за президентскими выборами наблюдателей от авторитетных международных организаций и отдельных государств», — рассказал Порошенко.

По его словам, Кремль хочет привести к власти на Украине подконтрольных себе людей.

«Собственно, руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть. Цель также вполне понятна — остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее, в так называемую, российскую сферу влияния», — добавил Порошенко.