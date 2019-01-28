Киев приватизировал Роксолану

Станислав Тарасов, , 13:06 — REGNUM

Посольство Украины в Турции в социальных сетях отрапортовало, что ему удалось добиться от турецких властей того, чтобы в мечети Сулеймание в Стамбуле при входе в мавзолей Роксоланы, жены десятого правителя Османской империи — султана Сулеймана I, изменили надпись о ее происхождении. Слова, что оно было «российским» поменяли на «украинское». Но возникли вопросы.

Посольство Украины в Турции заявило, что «постепенно восстанавливает историческую правду». ИА REGNUM решило обратиться за разъяснениями в министерство культуры и туризма Турции. Один из чиновников министерства, с которым нам удалось связаться по телефону и который пожелал остаться неназванным, рассказал, что «такое решение принималось не на уровне его ведомства, а выше и при этом никаких специальных исторических исследований по этой проблеме турецкая сторона не предпринимала». По его же словам, российские туристы, которые активно посещают Стамбул, вообще не обращали внимание на надписи у входа в мавзолей Роксоланы. Но после того, как ее образ был раскручен известным турецким телесериалом «Великолепный век», к ней резко повысился интерес на Украине, где стали сравнивать Роксолану чуть ли не с королевой Франции Екатериной Медичи или британской королевой Елизаветой I, начали плодиться утверждения, что именно она правила Османской империей за спиной мужа.

В этой связи министерство культуры и туризма Турции даже разработало для Стамбула специальный туристический маршрут в целях привлечения туристов с Украины. Кстати, уточнил наш собеседник, на протяжении долгой османской истории в гаремах султанов пользовались определенным вниманием наложницы родом с Северного Кавказа, Грузии или Армении. «Если проявится к ним интерес, мы готовы выставить и у их усыпальниц соответствующие надписи, пускай приезжают и смотрят», — подчеркнул турецкий чиновник. А вот что нашему изданию пояснили некоторые турецкие историки. Они категорически заявляют, что к Роксолоне у них нет повышенного интереса, хотя бы потому, что документально известно: никто и никогда не допускался в приближенный круг султанского гарема, о все суждения о его обитательницах основаны только на слухах и домыслах, гуляющих главным образом в дипломатических кругах.

Известно, что Роксолана, рабыня якобы славянского происхождения, никому своего имени не сообщала — ни похитителям, ни своим новым хозяевам. Для них она была и остается Хюррем, по-персидски — «веселая», «радостная», «улыбающаяся», принявшая ислам и похороненная в соответствии с традициями этой религии. Тем не менее украинские историки активизировали работу в турецких архивах с целью обнаружить в османских гаремах следы других соотечественниц, пытаясь выстроить своего рода «гаремную историю» во взаимоотношениях между Османской империей и той территорией, которую они считают Украиной. Не раскручивать же им образ светлого князя Александра Андреевича Безбородко, верного соратника императрицы Екатерины II, укреплявшего на юге русскую государственность и решавшего вместе с ней «турецкий вопрос», который предусматривал изгнание османов из Европы, а на территории европейских владений Османской империи — восстановление Византийской империи.

Впрочем, интрига не только в этом. Утверждается, что Роксолана родилась в семье украинского православного священника на землях нынешней Западной Украины, однако смущает имя, которым ее наделили украинские писатели — Настя Лисовская, в то время как украинские историки называют ее холопкой, которая не могла носить польскую фамилию Лисовских. На восточных землях Польши — Речи Посполитой в XVI веке употреблялись в основном фамилии, которые заканчивались на — енко. В целом же историки сходятся во мнении, что Роксолана попала в рабство во время набегов крымских татар, после чего была подарена крымским ханом султану Сулейману I, когда ей было примерно 15 лет или чуть больше. Первая информация о Роксолане появилась от Михалона Литвина, посла Великого Княжества Литовского в Крымском ханстве, который в 1548—1551 годах писал: «…любимая жена нынешнего турецкого императора, которая будет править после него, похищена была из нашего края».

Из «нашего» — это из Рогатина. Отметим, что он находится на Галичине, которая входила в Королевство Польское. Казанский исследователь Булат Ногманов, который тщательно изучал этот вопрос, указывает что во дворце Топкапы и в других нынешних турецких музеях сохранилось множество портретов Хюррем, но они заметно отличаются друг от друга. Понятно почему. Рисовать с натуры запрещали нормы ислама, и художники творили по словесным описаниям евнухов. Польский поэт Бартоломей Зиморович, ссылаясь на поздравительное письмо Сигизмунду II Августу от 1549 года по случаю вступления его на польский престол, на котором стоит печать Роксоланы, утверждал, что она «польского королевского происхождения». Некоторые российские дипломатические документы содержат сведения о ее «русском» происхождении. Недавно в СМИ представили документы из секретных архивов Ватикана, согласно которым Хюррем вовсе не дочь бедного приходского священника из Ивано-Франковского прихода, а родом из Италии.

Так что женщина, именуемая Роксоланой, в османской истории действительно существовала, но давно стала частью политической мифологии. Споры о ее происхождении ведутся до сих пор, и «приватизировать» ее, кроме Турции, могут Россия, Польша и даже Святой престол. Сплошная историческая беллетристика, ведь сериал «Великолепный век», хоть и является красивым, затягивающим зрителя с первых кадров, он, к сожалению, по многим историческим сюжетам далек от истины. Занятно, что образ Роксоланы, ее жизни, рабства и возвышения в Стамбуле почему-то решила эксплуатировать Украина, хотя это явный пример чужого достижения. И зачем?