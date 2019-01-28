МВД Украины обещает жестко пресекать нарушения на выборах

Киев, , 13:03 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины не допустит нарушений избирательного процесса на президентских и парламентских выборах, поскольку Украина — не акционерное общество, в котором можно купить акции. Об этом 28 января на пресс-конференции в Киеве заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Мы знали, что будет сопротивление нашим усилиям. Знали, что будет сопротивление тех, кто считает украинское государство акционерным обществом, в котором можно купить акции и управлять, но это не так. В украинском обществе можно выбрать право на лидерство только в результате честных выборов», — заверил Аваков.

Министр призвал правоохранительные органы г. Кропивницкий (Кировоградская область) привлечь к ответственности винных в нападении на активиста гражданской сети «Опора» Евгения Гурницкого, который разоблачал нарушения на выборах.

«Вместе с тем у нас уже есть тревожные и недопустимые случаи. Так на этих выходных в Кропивницком совершено нападение на одного из активистов сети Опора, который вместе с полицией разоблачал нарушения на выборах», — сказал Аваков.

Министр также призвал граждан не продавать голоса на выборах, а чиновников — пресекать преступные схемы.

«В целом по стране ответственность за адекватное проведение выборов должны взять все ветви власти — от ЦИК до МВД, до органов минюста, государственного реестра, местных администраций и в целом кабинета министров Украины… Понимание этой важнейшей ответственности — ключ к успешному проведению демократических, честных выборов. Гражданам — не продавать голоса, не принимать участие в этом вранье. Служащим и чиновникам — не принимать участие в неверных действиях, не содействовать схемам, не закрывать глаза на нарушения. Это обязанность каждого», — добавил он.

Он сообщил, что в начале декабря издал приказ по созданию координационного штаба для противодействия и предупреждения возможных нарушений в ходе выборов.

«В этот штаб вошли все представители министерства внутренних дел — и национальной полиции, и миграционной службы, и приграничной службы, службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также Национальной гвардии Украины… МВД совместно с ЦИК, а также общественной сетью Опора создали систему оперативного реагирования на нарушения избирательного законодательства. Тут очень простая философия: вы обращаетесь к нам, когда видите нарушение, мы проводим проверку. Если есть нарушение, есть соответствующая реакция как со стороны МВД, так и со стороны ЦИК», — добавил Аваков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января пресс-служба общественной сети «Опора» проинформировала, что в Кропивницком напали на общественного омбудсмена по защите избирательных прав гражданской сети в Кировоградской области Евгения Гурницкого.

Нападение произошло около 23:00 26 января в подъезде многоэтажки.

Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, поскольку в последнее время фиксирует нарушения избирательного законодательства на территории Кировоградской области.