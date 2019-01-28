Американский дипломат прокомментировал переговоры с «Талибаном"*

Кабул, , 13:09 — REGNUM Посол Соединенных Штатов в Афганистане Залмай Халилзад рассказал о переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 28 января Associated Press.

По словам дипломата, в вопросе о прекращении огня между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганскими военными прогресс пока не достигнут.

Также стороны не смогли договориться о выводе всех иностранных войск из Афганистана.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

Боевые действия не прекращаются долгие годы, однако в последние месяцы террористы смогли добиться значительных успехов, так как США вывели значительное число своих военных из страны. Подобные сложности вынуждают Вашингтон идти на переговоры с боевиками.

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