МИД Ирана: Тегеран ни с кем не ведет переговоров о своей ракетной программе

Тегеран, , 12:51 — REGNUM Тегеран не проводит никаких переговоров с Францией или любым другим государством относительно своей ракетной программе, заявили 28 января в МИД Ирана, сообщает британское агентство Reuters.

«Не проводилось никаких — ни секретных, ни открытых — переговоров о нашей ракетной программе с Францией или любым другим государством», — отметил официальный представитель МИД Ирана Баграм Касеми.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что ракетная программа Ирана носит исключительно оборонительный характер.

«Мы обсуждаем с Францией политические и региональные вопросы, но наша ракетная программа не поделит никаким обсуждениям», — добавил Касеми.

Напомним, ранее в Париже указали на готовность ввести санкции против исламской республики, если обсуждение ракетной программы не даст никаких результатов.