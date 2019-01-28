Конгрессу и Трампу нужен посредник в переговорах, считает сенатор Манчин

Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Для решения спора между Белым домом и Конгрессом о финансировании пограничной стены нужен «сторонний наблюдатель», убежден сенатор-демократ Джо Манчин. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Президент США Дональд Трамп одобрил краткосрочную меру, которая будет держать правительство открытым до 15 февраля, но республиканцы и демократы сейчас круглосуточно ведут переговоры о долгосрочном решении.

«С обеих сторон не хватает доверия и веры, — говорит Манчин, умеренный демократ из Западной Вирджинии, — никто не уверен, какие цифры верны, или что произойдет, или действительно ли нам нужно, чтобы все $5,7 миллиарда были потрачены на какую-то охраняемую структуру? С другой стороны, вы знаете и мы знаем, что многие наркотики и прочее, что наносит вред нашей стране, проходят через пункты въезда… Я думаю, они смогут найти баланс, если привести внешнюю специальную группу, беспристрастную и беспартийную».

На вопрос о том, кто именно может вмешаться, Манчин ответил: «профессионалы» и «инженеры».

Напомним, по мнению Трампа, вероятность достижения компромисса по вопросу возведения стены по американо-мексиканской границе меньше 50%.