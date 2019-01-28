Гуайдо потребовал от Лондона не возвращать золото «режиму Мадуро» — СМИ

Лондон, , 12:45 — REGNUM Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо написал письмо премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, в котором призвал Лондон не возвращать «режиму Николаса Мадуро» золото. Об этом сообщает Ambito со ссылкой на обращение оппозиционера.

«Если деньги будут переведены, режим Мадуро их использует для подавления народа», — написал Гуайдо.

Напомним, ранее Банк Англии принял решение не возращать законным властям Венесуэлы золотые слитки на сумму $1,2 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. О признании оппозиционера таковым заявили власти США, Канады, Колумбии и ряда других стран.

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