Большинство граждан Грузии хотят вступления страны в ЕС и НАТО

Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Большая часть жителей Грузии хочет, чтобы стана получила членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведённого Национальным демократическим институтом США.

Читайте также: Грузия разработает дорожную карту интеграции с ЕС

МИД Грузии: НАТО хвалит нас за старательное приближение членства

Так, поддержку поставленной правительством страны цели о вступлении республики в ЕС высказали не менее 83% жителей Грузии. Ещё 78% высказались членство Грузии в НАТО. Отмечается, что это самый высокий показатель поддержки присоединения к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу за последние пять лет.

При этом отрицательно к намерению правительства Грузии вступить в ЕС относятся 9% респондентов. Против вступления страны в НАТО высказались 13% опрошенных.

Опрос проводился с 6 по 20 декабря 2018 года. Участие в нём приняли свыше 2,2 тыс. жителей Грузии.

Ранее по теме: Советник президента Грузии: НАТО — единственная гарантия безопасности

Германия выделит €500 тыс. в рамках пакета сотрудничества Грузия — НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе похвалил Тбилиси, отметив, что Грузия продвигается к членству в НАТО, используя все способы для этого. По его словам, страна «достигла впечатляющего прогресса в процессе имплементации всеобъемлющих реформ и является ярким примером с точки зрения демократического развития». При этом конкретных сроков предоставления Тбилиси вожделенного натовского членства пока так и не было обозначено.

Читайте ранее в этом сюжете: NDI: За членство Грузии в ЕС – 81%, за членство в НАТО – 75%