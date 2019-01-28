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Макрон решил проигнорировать обвинения итальянских политиков в свой адрес

Политика

«Совсем не интересно»

Каир, 28 января 2019, 12:32 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон не стал подбрасывать дров в итало-французскую перепалку, инициированную двумя вице-премьерами Италии Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини, пишет немецкая газета Der Spiegel 28 января.

Находясь в поездке по Египту, Макрон коротко прокомментировал последние обвинения из Рима, назвав их «совсем не интересными».

«Я не буду отвечать. Потому что это единственное, чего они ожидают», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе ди Майо обвинил Францию в колониальной политике и разграблении Африки, которое привело к миграционному кризису. Затем к нему присоединился Сальвини, выразивший надежду, что французы «проучат своего ужасного президента» на выборах.

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