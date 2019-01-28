Понедельник, 28 Января 2019 года
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Франция включается в гиперзвуковую гонку

Политика

Тон в данном соревновании задает Россия

Париж, 28 января 2019, 12:30 — REGNUM  Министерство обороны Франции запустило программу по разработке гиперзвукового летательного аппарата. Он должен будет развивать скорость более шести тысяч километров в час. Заявление на данную тему было сделано главой военного ведомства Флоранс Парли.

Разработчиком гиперзвукового носителя будет французская компания Arianegroup. С ней заключен соответствующий контракт. Пробный полет аппарата запланирован не позже конца 2021 года. Проект носит название V-MaX (Véhicule Manoeuvrant eXpérimental), что в переводе на русский означает «экспериментальный маневрирующий носитель».

Необходимость разработки данного вида оружия, по мнению Флоранс Парли, связана с тем, что другие государства уже ведут подобные работы. Кроме того, министр подчеркнула, что Франция располагает соответствующими компетенциями в данной области.

Таким образом, Франция тоже включилась в гиперзвуковую гонку.

Безусловно, в данном соревновании тон задает Россия. Система гиперзвукового оружия «Авангард» станет на боевое дежурство уже в 2019 году. В ходе последних испытаний в декабре 2018 года планирующий блок «Авангарда» достиг скорости 27 М, т. е. в 27 раз превышающей скорость звука. Эти успешные испытания позволили президенту России Владимиру Путину заявить, что в стране появился новый вид стратегического оружия.

Разработки гиперзвукового оружия активно идут в Китае. Отставание в данном вопросе признано в США, и в настоящее время создание гиперзвукового оружия стало приоритетом для американских военных.

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Военно-промышленный комплекс
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