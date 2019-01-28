Жалобу на продление ареста журналиста Вышинского рассмотрят 31 января

Киев, , 12:27 — REGNUM Жалобу защиты на продление ареста журналиста и руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского рассмотрит Херсонский апелляционный суд 31 января 2019 г. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский в интервью РИА Новости.

По его словам, рассмотрение апелляции защиты Вышинского, которого на Украине обвиняют в «измене родине», назначено на 14:30 по местному времени (15.30 мск).

Как передавало ИА REGNUM, 17 января 2019 г. Городской суд Херсона продлил арест главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ещё на месяц.

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