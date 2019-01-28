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Жалобу на продление ареста журналиста Вышинского рассмотрят 31 января

Политика

17 января 2019 г. Городской суд Херсона продлил арест главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ещё на месяц

Киев, 28 января 2019, 12:27 — REGNUM  Жалобу защиты на продление ареста журналиста и руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского рассмотрит Херсонский апелляционный суд 31 января 2019 г. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский в интервью РИА Новости.

По его словам, рассмотрение апелляции защиты Вышинского, которого на Украине обвиняют в «измене родине», назначено на 14:30 по местному времени (15.30 мск).

Как передавало ИА REGNUM, 17 января 2019 г. Городской суд Херсона продлил арест главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ещё на месяц.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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