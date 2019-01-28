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Эрдоган: Целью безопасных зон в Сирии – возвращение сирийских беженцев

Политика

На сегодняшний день Турцию уже покинуло около 300 тыс

Анкара, 28 января 2019, 12:23 — REGNUM  Целью создания безопасных зон на севере Сирии, за которые выступает Турция, является возможность создания условий, благодаря которым в арабскую республику смогут вернуться беженцы, заявил 28 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением турецкий лидер выступил в Стамбуле, подчеркнув, что на сегодняшний день из Турции в Сирию вернулось почти 300 тыс. сирийских граждан. Он также отметил, что благодаря созданию безопасных зон в страну могут вернуться еще несколько миллионов.

Напомним, ранее, 25 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара способна самостоятельно создать «безопасную зону» в Сирии. При этом он отметил, что Турция не стремится исключать другие страны, в том числе США и Россию, из этого процесса.

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Война в Сирии
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