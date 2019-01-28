В Екатеринбурге созданы профильные группы по подготовке к 300-летию города

Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM В Екатеринбурге начнут работу семь профильных групп по подготовке города к празднованию 300-летия со дня основания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Помимо группы, которая будет заниматься непосредственной подготовкой к празднованию, созданы группы по работе в сфере капитального строительства, ремонта объектов культурного наследия, решения задач в транспортной, экологической и социальной сферах. Помимо этого специалисты будут заниматься вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.

Напомним, что в 2023 году Екатеринбург будет праздновать своё 300-летие со дня основания. В рамках подготовки планируется строительство новых знаковых объектов.

Одним из таких должен стать храм в честь святой великомученицы Екатерины, для строительства которого выделена территория в центре Екатеринбурга на набережной городского пруда неподалёку от Драмтеатра. Проект будет реализовываться городскими и региональными властями совместно с местной епархией РПЦ и представителями крупного бизнеса на Урале.

Отметим, что в Екатеринбурге нашлись и противники строительства нового храма возле театра драмы. Они попытались организовать референдум, но не смогли представить для его проведения необходимые документы.