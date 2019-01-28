Российских туристов предупредили о массовых беспорядках в Венесуэле

Москва, , 11:58 — REGNUM Ростуризм предупреждает российских туристов предупредили о массовых беспорядках в столице Венесуэлы городе Каракасе, а также в крупных городах штатов Баринас, Арагуа, Боливар, Тачира и Нуэва-Эспарта, сообщается на сайте ведомства.

В Ростуризме уточнили, число погибших в результате беспорядков достигло шести человек, 16 получили ранения. В стране перекрыты крупные магистрали, затруднено движение транспорта.

В связи с неблагоприятной политической обстановкой российским туриста рекомендуют воздержаться от поездок в Венесуэлу. Тем, кто находится на территории страны необходимо соблюдать меры безопасности.

Читайте также: Посол Венесуэлы: Российские компании могут не опасаться за свои инвестиции

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле проходят массовые выступления противников и сторонников действующего президента страны Николаса Мадуро. Это произошло после того, как глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января 2019 года объявил себя временным главой государства.

Развитие сюжета: В Венесуэле идут тайные переговоры о смещении Мадуро