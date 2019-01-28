Схваченный в Сирии техасец об ИГИЛ* и США: «Не вижу никакой разницы»

Дамаск, , 12:07 — REGNUM Американец, захваченный Сирийскими демократическими силами в Сирии, содержится под стражей в США и обвиняется в попытке оказать материальную поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает The Washington Examiner.

Уоррен Кристофер Кларк, бывший заместитель учителя в городке Шуга Лэнд (штат Техас), подал заявку на преподавание английского языка в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был захвачен в начале января курдскими силами. Правоохранительные органы США взяли его под стражу на этой неделе, и Кларк был доставлен в Техас, где предстал перед судом по обвинению в попытке предложить собственные знания в поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В недавнем интервью Кларк, который говорит, что казни и распятия были частью «нормальной жизни» в Сирии, сообщил, что вошел на территорию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) три года назад, но не сражался за эту организацию.

«Я хотел пойти посмотреть, что именно это за группа, и что они делали, — сказал Кларк телеканалу NBC, — конечно, я видел видео. Я думаю, что обезглавливание — это казнь. Я из Соединенных Штатов, из Техаса. Они тоже любят казнить людей. Так что я действительно не вижу никакой разницы. Они могут делать это вне камеры, но это одно и то же».

В случае, если Кларк будет признан виновным, ему грозит штраф в размере $250 000 и до 20 лет тюремного заключения. По словам спецагента ФБР Перри Тернера, отвечающего за отделение в Хьюстоне,

«ФБР продолжает агрессивно преследовать лиц, которые пытаются вступить в ряды иностранных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или пытаются оказать поддержку другим террористическим организациям».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы госдепартамента США Майка Помпео, решение Соединённых Штатов о выводе войск из Сирии целиком оправдано, так как «США уже практически полностью ликвидировали террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории арабской республики».