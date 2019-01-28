По позициям боевиков в сирийской провинции Хама нанесен артиллерийский удар

Дамаск, , 11:56 — REGNUM Сирийская арабская армия нанесла мощный удар по базам террористов в северной части провинции Хама. Об этом сообщает 28 января агентство SANA.

По данным его источников, после массированного артиллерийского удара в районе населенных пунктов Кфар-Зита, Хасрая и Арбаин были уничтожены командные пункты и склады оружия боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своем официальном заявлении сирийские военные подчеркнули, что будут отвечать на любое нападение экстремистов, которые не выполняют условия Сочинского соглашения.

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