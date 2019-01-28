Джакарта привержена целям Сендайской рамочной программы — СМИ

Женева, Швейцария, , 11:54 — REGNUM Министр по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Пуан Махарани заявила, что страна привержена реализации целей, определенных в Сендайской рамочной программе, принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает Antaranews.

В кулуарах заседания исполнительного комитета ВОЗ в Женеве (Швейцария) Пуан Махарани встретилась со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий Мами Мизутори.

Пуан Махарани объяснила, что Индонезия и консультативная группа по международной стратегии ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий поддерживают хорошие отношения сотрудничества в этой области благодаря активному участию в министерских совещаниях.

«Я верю в важность проблемы уменьшения опасности стихийных бедствий. Сфера здравоохранения является одной из семи глобальных целей Сендайской рамочной программы. Нам нужно увеличить эффективность работы основных служб, в том числе медицинских служб и учреждений, во время и после стихийных бедствий», — заявили министр.

Напомним, в 2015 году на Всемирной конференции по уменьшению опасности бедствий был принят новый механизм. Сендайский механизм по ослаблению опасности бедствий на 2015−2030 годы отражает обеспокоенность стран по поводу здоровья и благополучия людей в связи с опасностью стихийных бедствий и изменением климата.