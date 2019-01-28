В России проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам

Москва, , 11:43 — REGNUM С 1 февраля 2019 года в Российской Федерации состоится индексация пособий, выдаваемых отдельным категориям граждан страны. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства России.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что коэффициент индексации выплат, компенсаций и пособий жителям страны составит 1,043 (в 2018 году — 1,025). Это предусмотрено двумя законами РФ и еще девятью федеральными законами.

Именно пособия для инвалидов, ветеранов и имеющих детей граждан будут затронуты данной индексацией. Кроме того, выплаты жителям страны повысятся и при обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве, а также профессиональных заболеваний.

Отмечается, что раз в год в соответствии с индексом потребительских цен устанавливается коэффициент индексации.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января 2019 г. вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства сообщила, что с 1 февраля 2019 г. в РФ проиндексируют все федеральные ежемесячные денежные выплаты на 4,3%.

По ее словам, финансовую поддержку в виде выплат получат более 15 млн жителей страны.

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