Никонов: Проживем без мирного договора с Японией

Москва, , 11:33 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») выступил категорически против передачи ряда Курильских островов Японии, если это является условием мирного договора с Японией.

«Живем без мирного договора с Германией. Проживем и без мирного договора с Японией, если условием его является передача наших островов», — написал Никонов на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, передачу Южных Курил Японии поддерживают только 14% граждан РФ, 77% выступают против.

Вместе с тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что России и Японии удастся заключить мирный договор по южным Курилам и назвал условия заключения мирного договора.

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