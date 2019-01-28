Понедельник, 28 Января 2019 года
11:46:32 МСК

Сенатор Рубио считает «шатдаун» плохим средством правильной политики

Политика

И призывает граждан отличать средство от цели

Вашингтон, 28 января 2019, 11:46 — REGNUM  «Шатдаун» — плохое средство для достижения политических побед, даже если это часть стратегии по укреплению безопасности границ, считает сенатор-республиканец Марко Рубио. В комментарии телеканалу CNN Рубио заявил:

«Я не думаю, что шатдаун — хороший рычаг давления. Это урок, который я, безусловно, усвоил за время, проведенное здесь».

Хотя Рубио сказал, что «агрессоры» в шатдаунах, которые он испытал на себе, никогда не становились победителями, он уточнил также, что сама политика, лежащая в основе пограничных инициатив Трампа, не была необоснованной, и что стена проложит путь для решения других иммиграционных вопросов.

«Я надеюсь, что люди будут отделять тактику от политики, потому что думаю, что политика разумна и надежна», — сказал Рубио.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство США, работа которого была парализована в течении рекордных для страны 35 дней, может снова быть остановлена. Такую вероятность допустил президент США Дональд Трамп.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство стены на границе США и Мексики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить