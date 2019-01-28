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МИД Венесуэлы опровергло слухи об обращении Мадуро за военной помощью к РФ

Политика

«Всё это слухи»

МИД Венесуэлы опровергло слухи об обращении Мадуро за военной помощью к РФ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 28 января 2019, 11:29 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро не обращался к России с просьбой о военной помощи, об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреас в интервью телеканалу RT.

«Всё это слухи», — заявил Арреас, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат добавил, что со времен предыдущего президента Уго Чавеса сотрудничество Каракаса с Москвой всегда гармонично развивалось и становилось «все более тесным в течение последних лет».

Напомним, ранее агентство Reuters написало, что частные военнослужащие, «связанные с Кремлём», прибыли в Венесуэлу для обеспечения охраны президента страны Николаса Мадуро. При этом один из источников заявил, что «численность российских контрактников в Венесуэле может насчитывать около 400 человек».

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