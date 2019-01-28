Свердловским единороссам усложнили проведение праймериз

Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM Нормы нового устава партии «Единая Россия» обяжут региональные структуры ЕР учитывать итоги предварительных голосований (праймериз) внутри партии. Об этом заявил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это не позволит свободно трактовать местным региональым отделениям трактовать итоги праймериз. Если местное или региональное отделение выдвинет на выборы кандидатов не в соответствии с итогами предварительного голосования, то вышестоящий партийный орган может внести изменения самостоятельно. Кумовщины и какого-то субъективизма здесь быть не должно», — заявил Шептий.

По словам руководителя, свердловским единороссам не составит труда исполнять новые нормы устава, в отличие от некоторых коллег с других регионов, где результаты праймериз трактовались «вольно».

"Были случаи — в Самаре, Ульяновске. Не зря норма появилась. Были сделаны жесткие выводы» — признал Шептий.

Напомним, в июне 2018 году праймериз «Единой России» перед выборами в новый состав Екатеринбургской городской думы (ЕГД) вызвали большую волну критики — в честности процедуры выразили сомнения ряд представителей власти, в частности, депутат ЕГД Анатолий Шарапов и депутат законодательного собрания Свердловской области Игорь Володин. Тем не менее, в федеральном руководстве не нашли серьёзных нарушение в ходе проведения предварительного голосования.

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