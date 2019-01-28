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В Госдуме предложили наказывать чиновников за скандалы

Политика

Увольнение

В Госдуме предложили наказывать чиновников за скандалы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 28 января 2019, 11:17 — REGNUM  Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») нашел лекарство от «синдрома скандала» у чиновников — персональную ответственность, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Парламентарий обратил внимание на то, что в последнее время наблюдается эпидемия скандально-неадекватных заявлений региональных чиновников.

«Синдром скандала», поразивший бюрократию, требует радикального лечения. За подобные высказывания, дискредитирующие государственную власть в целом, чиновники должны нести персональную ответственность. Увольнение «за несоответствие занимаемой должности» и штрафы — наиболее доходчивые методы «лечения», — написал Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс в обществе получили высказывания ряда чиновников, касающиеся доходов граждан, возмущение вызывали и далекие от реальности советы населению.

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