Депутат Рады о завершении газового контракта с РФ: «Теперь не будет ничего»

Киев, , 11:04 — REGNUM Сложную ситуацию в экономике Украины еще больше усугубит информация о завершении контракта с Россией о транзите голубого топлива в страны ЕС. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, Украина будет вынуждена платить огромные средства на содержание недействующего газопровода, если Киев лишится транзита российского газа через свою территорию.

«Для того, чтобы (Украине) обслуживать даже пустую трубу… нужно $3 млрд в год», — сказал Рабинович, отметив, что действие газового контракт Украины с Россией заканчивается 1 января 2020 года.

По его словам, если между Украиной и РФ не будет подписано новое газовое соглашение, то это приведёт к падению экономики страны.

«Теперь не будет ничего», — сказал депутат.

26 января эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман представителям журнала «Новое время» заявил, что запуск газопровода «Турецкий поток» может окончательно лишить Украину транзита российского голубого топлива.

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