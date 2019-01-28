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На пост главы Крыма прочат экс-заместителя губернатора Ростовской области

Политика

Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники

На пост главы Крыма прочат экс-заместителя губернатора Ростовской области
© ИА REGNUM
Крымский полуостров

Ростов-на-Дону, 28 января 2019, 11:06 — REGNUM  Бывший заместитель губернатора Ростовской области и заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов может возглавить Крым, сменив на этом посту Сергея Аксенова.

ИА REGNUM отмечает, что в текущем году на полуострове пройдут выборы главы республики. Госсовет Крыма должен избрать руководителя из числа кандидатур, предложенных главой государства Владимиром Путиным. Источники издания «Аргументы и факты» полагают, что Аксенов может покинуть должность.

ИА REGNUM напоминает, что на пост заместителя губернатора Ростовской области Герой России Анатолий Сафронов был назначен в декабре 2014 года. До этого он трудился в должности помощника полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе. В донском правительстве Сафронов курировал «вопросы взаимодействия с военными и пограничными органами, а также со структурами по предупреждению и пресечению террористических действий, мобилизационной работе, ряда других направлений».

В сентябре 2015 года в связи с истечением срока трудового договора Сафронов покинул пост и вернулся в полпредство.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Анатолий Сафронов — уроженец Оренбургской области. Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, Военно-Воздушную академию имени Гагарина, Военную академию Генштаба ВС РФ. Воинской службе отдал 34 года.

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