Bloomberg: финрегулятор США начал расследование в отношении Nissan

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM В отношении японского автопроизводителя Nissan комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

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Уточняется, что расследование связано с выплатами менеджерам компании. По данным источников, пожелавших остаться неизвестными, финансовый регулятор США намерен выяснить достоверность раскрытой Nissan информации о выплатах ее менеджменту в Соединённых Штатах. Кроме того, комиссия хочет установить, поддерживал ли автопроизводитель надлежащий уровень контроля с целью предотвращения необоснованных платежей.

В Nissan подтвердили, что получили запрос от американских властей. В компании отметили, что оказывают всестороннее содействие в расследовании.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлос Гон был задержан в Токио 19 ноября 2018 года. Сначала бизнесмена обвинили в сокрытии доходов на сумму 8 млрд иен (почти 71 млн долларов). Затем ему предъявили ещё одно обвинение — в попытке переписать на предприятие личные потери от финансовых операций в размере свыше $16 млн.

В январе 2019 года стало известно о новых фактах в деле Гона. В результате внутренней проверки, которую провели компании Nissan и Mitsubishi выяснилось, что экс-глава франко-японского автомобильного альянса получил неправомерные выплаты от совместного предприятия Nissan-Mitsubishi B.V. Речь идёт в общей сложности о сумме почти €7,82 млн.

В настоящее время Гон арестован и содержится в японской тюрьме.

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