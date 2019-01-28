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Нет признаков вывода войск США из Сирии — посол РФ в Иордании

Политика

После вывода американских военнослужащих из Сирии координация России с Иорданией будет продолжена

Москва, 28 января 2019, 10:55 — REGNUM  На сегодняшний день никаких признаков начала вывода американских военных с территории Сирии не наблюдается. Об этом заявил российский посол в Иордании Борис Болотин.

«Что касается вывода американских войск, то о нем было объявлено, но до сих пор мы не увидели начала этого отвода», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

В то же время Болотин подчеркнул, что после вывода войск США из Сирии координация России с Иорданией будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что США направили в Сирию дополнительный контингент войск для обеспечения безопасного вывода своих военных с территории арабского государства.

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Участие США в войне в Сирии
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